“Não é tão mais seguro”, diz Lore Improta após ter pertences roubados | A TARDE

A dançarina Lore Improta, que está viajando com o cantor e marido, Léo Santana, por Las Vegas, nos Estados Unidos, publicou nas redes sociais uma situação desagradável. O carro do casal teve as janelas quebradas e os pertences foram roubados.



Improta fez um desabafo dizendo que o país não estava mais seguro como era antes. "E aí minha gente, estamos nos despedindo de Vegas, e tenho algumas coisas para falar. Eu vou aproveitar para reforçar, cuidado quando vocês vierem para os Estados Unidos, a gente pensa que está saindo do Brasil é está indo para um lugar seguro, mas não está mais dessa maneira. Já vi algumas pessoas falando dos furtos que estão acontecendo nos carros principalmente na Califórnia, Orlando e Miami. Quando a gente pousou aqui na segunda-feira, eu até perguntei sobre esses furtos e falaram que em Vegas não estavam acontecendo isso. Mas, quando saímos do restaurante, vimos que os vidros estavam quebrados", disse.

"Graças a Deus que a gente não estava no carro, estamos bem, levaram só coisas pessoais, que querendo ou não, ficamos tristes porque lutamos muito para conquistas nossas coisas", acrescentou.

Leo Santana também se pronunciou e alertou os seguidores sobre a situação e também falou sobre a demora da polícia norte-americana em ajudá-los. "Vamos dar um alerta aqui ao povo sobre vir para os Estados Unidos? Se liguem muito, estão rolando muitos furtos. A gente passou por isso logo na chegada em Vegas. Fomos furtados no carro. Quebraram o vidro do carro e levaram alguns pertences da gente. Beleza, a gente trabalha para poder comprar novamente. Deus nos dá saúde para isso", declarou o cantor.

"Vocês falam que no Brasil é uma dificuldade para resolver as coisas, que a Justiça demora para ser feita, enfim. Aqui também não é fácil assim não, gente. Pensa em uma burocracia e no perrengue que passamos para contactar uma polícia. Quando conseguimos, não iam atrás do carro", contou Leo. "Não pense que nos Estados Unidos deve ser mil maravilhas. Não é sempre assim", finalizou.