Nasce Estevão, sexto filho de Letícia e Juliano Cazarré | A TARDE

O ator Juliano Cazarré anunciou o nascimento do seu filho, Estevão, fruto do relacionamento com a esposa, Juliana Cazarré. A criança veio ao mundo neste sábado, 2.

"Oi, pessoal! Cheguei bem, com muita saúde, já abri os olhinhos, mamei e tô tirando uma soneca. Minha mamãe está super bem, ela é demais!!! Meu papai pediu para eu dizer a vocês que: - A vida quer viver", escreveu.

Este é o sexto filho do casal, que já são os pais de Vicente, de 11 anos, Inácio, 10, Gaspar, 3, Maria Madalena, 2, e Maria Guilhermina, 1, que nasceu com uma cardiopatia.

Confira o post.