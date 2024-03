Nasce filho do influenciador baiano Luva de Pedreiro: 'seja bem-vindo' | A TARDE

O primeiro filho do influenciador Luva de Pedreiro nasceu. A notícia foi anunciada pelo baiano nas redes sociais na noite desta quinta-feira, 7. Apesar do anúncio ter sido feito nesta quinta, os pais da criança não detalharam quando o parto ocorreu.

"O momento mais feliz das nossas vidas, nosso maior presente chegou, seja bem-vindo Davi Cristiano Ronaldo! Obrigado meu Deus!" compartilhou Luva em post compartilhado no Instagram com Távila Gomes, também criadora de conteúdo digital e mãe do bebê.



Nas fotos, alguns registros do pequeno Davi com a mãe e também com o pai cortando o cordão umbilical.