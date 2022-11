Nasce Lion, primeiro filho de Gabriela Pugliesi e Túlio Dek

Primeiro filho da influenciadora digital Gabriela Pugliesi com o artista plástico Túlio Dek, Lion nasceu nesta quarta-feira, 2, em São Paulo.

O bebê veio ao mundo às 11h50. Túlio compartilhou uma foto com o filho e escreveu a data e o horário do nascimento. Momentos depois, Pugliesi postou foto com o recém nascido. "Nasceu meu Lion".

Em outro momento, ela publicou um vídeo com o herdeiro. "Oi pessoal. Ele tá dormindo. Olha a pulseira de identificação".

A gravidez foi anunciada em maio. Segundo a influenciadora, aconteceu "sem nenhum tratamento, sem planejar, sem tentar. Aconteceu da forma mais natural possível".

Em julho ela contou que engordou, até aquele momento, 9kg e não tinha medo de não voltar ao corpo de antes. "Corpo voltar ou não voltar, é apenas questão de tempo. Vamos viver uma fase de cada vez, o mundo já anda tão apressado".