Nasce Miguel, terceiro filho de Paula Vaccari e Cristiano

Miguel, terceiro filho da influenciadora Paula Vaccari e do cantor sertanejo Cristiano, da dupla com Zé Neto, nasceu nesta sexta-feira, 2. A informação foi compartilhada pelos pais nas redes sociais. "Com a benção e graça, chegou o Miguel", escreveu Paula.

Já o pai compartilhou a imagem da criança e escreveu uma declaração. Ele afirmou que o pequeno é um guerreiro e um professor desde o ventre da mãe.

"Você nos ensinou tanto, nos ensinou que não existe “ninguém como Deus”. Você despertou toda a fé que havia sido enfraquecida no meu coração, sua vida é um privilégio pra nós! Hoje você venceu uma batalha, o seu primeiro milagre, prometido por Deus, se cumpriu", escreveu o cantor.

O pai deixou ao filho a mensagem de que ele terá algumas batalhas pela frente. "Você é filho amado de Deus, consagrado ao poderoso São Miguel Arcanjo, seu protetor, aquele que Deus me enviou pra dizer que tudo ficará bem".

Miguel inicialmente seria chamado Bernardo. Mas, segundo o pai, após uma experiência religiosa em um acampamento, mudou de ideia. Além de Miguel, Cristiano e Paula são pais de Pietra, de cinco anos, e do pequeno Cris, de dois anos.