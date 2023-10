Nasce Nina, primeira filha de Suelen Gervásio e supostamente de Vitão

A pequena Nina, primeira filha da modelo Suelen Gervásio, nasceu nesta quarta-feira, 27. A informação foi divulgada pela mãe da pequena em suas redes sociais.

“Não falta mais nada!”, escreveu Suelen, que não deu detalhes sobre o nascimento da criança, que vem ao mundo em meio à polêmica da mãe com Vitão.

No início do mês, o cantor afirmou que acionou a justiça para tentar fazer um exame de DNA e resolver a ação de paternidade.

"As medidas judiciais estão sendo tomadas através do processo ajuizado junto à vara da família de Jacarepaguá, mesmo sem termos certeza em relação a quem de nós é o pai. Ser homem é diferente de ser mero macho. Homem não espera a mulher pedir exame de DNA, ele exerce seu dever de pedido do exame, por ser sua responsabilidade com um novo ser humano que pode ser sua filha ou filho", escreveu.