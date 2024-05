Nasce primeiro neto da apresentadora Sônia Abrão | A TARDE

O primeiro neto de Sônia Abrão nasceu neste sábado, 20. Filipo é fruto do relacionamento de Jorge Abrão, único filho da apresentadora, e Isabella Morais.

“A maior surpresa das nossas vidas, no tempo dele, mais uma vez surpreendendo todo mundo… Filippo Morais Rodrigues Abrão de Almeida”, escreveu Isabelle em uma foto postada no Instagram, ao lado do filho e do marido.

“Filipo nasceu à 0h49 do dia 20. Ele está ótimo. Nasceu um pouquinho antes do tempo, foi apressado, pegou todo mundo de surpresa, mas graças a Deus nasceu bem gordinho. 3,190 kg e 50 cm, é um bebezão. Tá tudo bem. Nasceu de um parto normal maravilhoso”, completou.

Jorge também comemorou a chegada do primogênito: “A emoção indescritível de segurar seu filho no colo pela primeira vez.”

Jorge Filho é fruto do casamento de Sônia com Jorge Damião, com quem esteve entre 1988 e 2015.