Nasce Serena, primeira filha de MC Mirella e Dynho Alves | A TARDE

MC Mirella deu à luz Serena, sua filha com Dynho Alves, após passar por um trabalho de parto difícil para realizar o parto normal que havia planejado.

A notícia foi compartilhada por uma amiga da artista em um grupo no Telegram dedicado ao momento do nascimento. MC Mirella, por meio das redes sociais, compartilhou os bastidores do pré-parto, expressando a ansiedade pela chegada da filha.

Dynho Alves, através do Instagram, compartilhou uma foto da mãozinha de Serena, declarando seu amor pela filha. O cantor já é pai de Esther, de sete anos, fruto de um relacionamento anterior.

O nascimento de Serena é um momento especial para o casal, que enfrentou uma relação conturbada, anunciando a gravidez em maio, após se reconciliarem publicamente.

O retorno após a separação em 2021, devido a comportamento íntimo do músico com Sthefane Matos em A Fazenda 13, gerou críticas nas redes sociais, mas o casal enfrentou as adversidades e celebrou a chegada da filha.