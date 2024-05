Nego do Borel convida Davi para 'passar o rodo' no Rio de Janeiro | A TARDE

Se depender de Nego do Borel, Davi não ficará desacompanhado por muito tempo após ter sido deixado por Mani Rego quando saiu campeão do BBB 24. Isso porque o funkeiro convidou o baiano para curtir intensamente e 'passar o rodo' no Rio de Janeiro.

O convite ocorreu na caixa de comentários de um post feito por Davi no Instagram. Na publicação, o ex-BBB 24 estava fazendo um passeio de lancha e Borel prometeu que vai apresentá-lo para as amigas durante sua estadia no Rio de Janeiro.

"Bem-vindo ao bonde dos solteiros, moleque, [vou] te apresentar as gatas aqui do RJ", escreveu Nego do Borel, que ainda não recebeu nenhuma resposta de Davi até o fechamento desta matéria.