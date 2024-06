Nego do Borel é agredido por motociclista no Rio de Janeiro; vídeo

- Foto: Reprodução

O cantor Nego do Borel foi alvo de uma pegadinha do influenciador Fernando Rocha, famoso por seus conteúdos humorísticos no trânsito brasileiro.

No vídeo, Rocha se aproxima de uma motocicleta com dois homens e dá um tapa na nuca do passageiro, que se revela ser o cantor Nego do Borel.

Conhecido por músicas como "Você Partiu Meu Coração" e "Me Solta", o cantor foi pego de surpresa pela agressão.

Nego do Borel, sem entender o motivo da agressão, reclamou: “E aí, parceiro? Não faz isso não. Tu quer foto comigo, tu tira, agora tu quer ficar de doideira?”. Em resposta, Fernando Rocha zombou do cantor, dizendo:

“Apostei R$ 100 em tu. Apanhou pro MC Gui, não vai apanhar pra mim?” seguido de gargalhadas.

Confira o vídeo.