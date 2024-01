Neymar comenta em publicação de candidata a vaga no BBB24; confira | A TARDE

Neymar parece que já definiu uma de suas torcidas para a edição atual do BBB 24. O jogador brasileiro publicou um comentário na foto da carioca Carolina, que disputa uma das 13 vagas que serão decididas pelo público.

"Boa sorte", comentou Neymar no Instagram da estilista de 27 anos. Carolina revelou ainda que já trocou mensagens com o atleta, mas que nunca passaram disso.

“Com o Neymar nunca fiquei. Só amizade. Ele já quis, mas nunca fiquei”, revelou Carolina.



A modelo já ficou com o surfista Gabriel Medina, além de ter dado “beijinhos” no zagueiro do Real Madrid, Éder Militão, e no centroavante do Flamengo, Gabigol.