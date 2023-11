Neymar e Bruna Biancardi ensaiam reconciliação | A TARDE

Ao que tudo indica, Bruna Biancardi está tentando acertar os ponteiros e dar uma clareada nos mal-entendidos com Neymar após o nascimento de Mavie. A influenciadora digital passou o feriado de 20 de novembro na mansão do jogador em Mangaratiba, no Rio de Janeiro.

De acordo com o Extra, há uma grande pressão de amigos para que ocorra uma reconciliação entre o casal. No entanto, a família da influencer é contra o namoro desde que Bruna ficou exposta à opinião pública.

Ainda segundo a publicação, Neymar e Biancardi não pretendem expor o status da relação desta vez, como fizeram anteriormente ao começarem a namorar, ficar noivos, terminar e voltar, por decisão da influenciadora, que não quer ser vítima de ataques nas redes sociais.