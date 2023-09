Neymar é flagrado na balada ao lado de duas mulheres

Um vídeo do jogador Neymar Jr. curtindo uma balada tem dado o que falar entre os internautas nesta segunda-feira, 18. Publicado pelo jornalista Léo Dias, o registro anônimo flagrou o craque na farra em uma casa de shows na Espanha. As imagens mostram ele interagindo com duas mulheres, uma loira e outra morena, em momentos diferentes.

Ainda de acordo com Léo Dias, o jogador viajou da Arábia Saudita para a Espanha com uma folga que recebeu do novo clube após a goleada sobre o Al-Riyadh.

Apesar do vídeo não comprovar que ele pulou a cerca mais uma vez, a postura de solteiro foi reprovada nas redes sociais, especialmente por causa da gestação da namorada dele, a influencer Bruna Biancardi, estar avançada.

Neymar é criticado na web

A situação gerou um grande alvoroço e Neymar foi detonado pelos seguidores. “Coitada da Bruna… imagino o psicológico dessa menina como deve está, grávida e passando por isso”, disse uma mulher. “E nada muda, o caráter é podre”, concordou um jovem.

“Qual a dificuldade de ficar solteiro? Se quer ter atitudes de solteiro, pra quê manter um relacionamento onde só diminui a imagem da parceira ao lado... responsabilidade afetiva zero”, opinou uma moça.

Reprodução / Redes Sociais