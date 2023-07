Neymar se envolve em briga e é contido por seguranças em show; vídeo

Nos holofotes desde a revelação de traição a Bruna Biancardi, Neymar voltou a se envolver em polêmicas neste domingo, 2. Ele, que foi uma das presenças ilustres do evento "Tardezinha", em Niterói, na Região Metropolitana do Rio, foi flagrado discutindo e trocando empurrões com um homem que seria convidado do “Tardezinha" [veja vídeo abaixo].

O jogador, que é amigo próximo do cantor Thiaguinho, estrela do show, estava ao lado da namorada, Bruna Biancardi, e de Vinícius Júnior. No entanto, o que era para ser um momento de alegria, acabou em estresse quando o atleta se exaltou com outro presente no evento e precisou ser acalmado por seguranças e outras pessoas.

De acordo com o portal Em Off, no momento da briga, o jogador havia descido do camarote para uma área próxima ao palco, reservada para estrelas e outros convidados. Os dois discutiram e trocaram empurrões.

Não se sabe o que causou o desentendimento. Neymar ainda não se pronunciou publicamente sobre o ocorrido.

Confira o vídeo, divulgado pelo jornalista Luiz Bacci:

null Reprodução