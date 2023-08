Nicole Bahls encontra Marlene Mattos e elogia: "Me trata muito bem"

Marlene Mattos almoçou com Nicole Bahls em meio à polêmica com Xuxa, por conta do documentário da apresentadora. O encontro ocorreu na Feira de Tradições Nordestinas, em São Cristóvão, no Rio de Janeiro, onde Marlene trabalha atualmente na área de marketing e eventos.

Nicole compartilhou o registro nas redes sociais e foi criticada. A conturbada relação entre Xuxa e Marlene durante os 19 anos em que trabalharam juntas voltou à tona com a obra.

No documentário disponível no Globoplay, Xuxa relata uma relação difícil com Marlene, e detalhes do primeiro episódio mencionam que a ex-diretora de TV trancava Xuxa em um quarto de hotel e levava a chave.

Apesar das polêmicas, Nicole Bahls elogiou a empresária, afirmando que ela a trata bem e tem sido responsável pelo amadurecimento de sua carreira desde que começaram a trabalhar juntas em 2018.

"A Marlene te trata bem?" questionou um seguidor de Nicole. "Muito bem. Ela me ensina muito", respondeu a ex-panicat. Em outro momento, ela responde a um comentário de Marlene.

"Obrigada, Lene. Estarei sempre à disposição. Te amo muito, muito. Obrigada por tudo".