‘Noite da Aclamação’: Léo Santana promove festa de gala em Salvador | A TARDE

O cantor Léo Santana e sua mulher, Lore Improta, promoveram um baile de gala na Casa Pia, em Salvador, na noite da última segunda-feira (29), com a presença de diversos famosos.

O evento, chamado ‘Noite da Aclamação’, contou com um show comandado por Carlinhos Brown. O tema da festa foi “De Todos os Santos, Encantos e Axé”.



A iniciativa do casal com o evento é arrecadar recursos para a ampliação de leitos na UTI hospitalar da Obras Sociais Irmã Dulce. A festa também é uma forma de celebrar a riqueza da Bahia.

No Instagram, Lore deu detalhes do look que ela e Léo usaram. Leia na íntegra o que ele escreveu:



“Chegamos na nossa Noite da Aclamação e não poderíamos vestir outra cor, a não ser a vermelha. Ela representa o amor, a energia, nosso entusiasmo, traz a paixão e toda a nossa energia dedicada a esse projeto que faz tanto tempo que estava guardado em nossos corações.



O desafio foi poder traduzir todo o nosso amor por esse projeto que desejamos que entre no calendário das festividades soteropolitanas. Estamos imensamente gratos por tudo que conseguimos realizar, gratidão!



Com ilustrações feitas pela artista baiana, Adriana Meira e o vestido de Alessandra Cacciatore, realizaram um trabalho lindo, retratando a nossa Santa Dulce - o anjo bom da Bahia, que dedicou sua vida a ajudar quem precisava.



Adriana pôde vivenciar Irmã Dulce de perto quando era criança e tenho certeza que essa energia vai fazer dessa noite um momento muito especial”.