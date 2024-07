"Nostradamus" indiano erra previsão de 3ª Guerra Mundial

O astrólogo indiano Kushal Kumar - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Será que flopou? Segundo o astrólogo indiano Kushal Kumar, nesta terça-feira, 18, deveria ter começado a Terceira Guerra Mundial. O vidente afirmava que o conflito global seria desencadeado pelos confrontos entre Israel e Hamas, além de uma possível investida da China contra Taiwan, atritos entre as Coreias do Sul e do Norte, e um confronto entre a Otan e a Rússia, especialmente marcado pela guerra na Ucrânia.

"A turbulência no cenário político não pode ser descartada. Em suma, os movimentos planetários contemporâneos indicam que o Exército assumirá o controle total onde quer que seja fraco", revelou o indiano.

No entanto, até o momento, a premonição parece ter falhado. Nas redes sociais, os internautas têm comentado o caso com bastante graça.

"Já passei por uns 30 fins do mundo e tô vivo. Desde que nasci falam que o mundo vai acabar", lembrou um usuário sobre as várias previsões apocalípticas que já ouviu.

Há quem associe a visita do presidente russo, Vladimir Putin, à Coreia do Norte, como um sinal. "Não estou defendendo o vidente, até porque não acredito, mas ele disse que ontem seria o dia em que o fim do mundo começaria! O Putin chegou na Coreia do Norte ontem, né!?", comentou outro internauta.

Putin afirmou que sua visita tinha o objetivo de fortalecer laços comerciais e de segurança com o país asiático e apoiá-lo contra os Estados Unidos.

Além disso, houve quem aproveite a situação para expressar sua fé. "Quem sabe de tudo é Deus. Ninguém além dele tem poder para acabar com o mundo", concluiu.