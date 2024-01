Nova boate de Vilas do Atlântico é inaugurada; conheça | A TARDE

A mais nova boate de Vilas do Atlântico, bairro de Lauro de Freitas, foi inaugurada no último final de semana. A Vila B conta uma pista climatizada, hamburgueria até as 22h e chopperia artesanal.

Agora a boate se prepara para a segunda semana com uma curadoria musical diversificada com DJs que passeiam pelo House Music ao Afro Beat.

Neste sábado, 23, terá apresentação de Nathy Brandão e Yve Góes. Além disso, Eddie Valdez marcará presença com seus remixes clássicos.