Nova Luiza! Whindersson curte viagem à Tailândia ao lado de modelo | A TARDE

O coração do Whindersson Nunes pode ter ganhado uma nova Luiza, isso porque o humorista viajou para a Tailândia e tem curtido as maravilhas do lugar ao lado da modelo Luiza Semeão. Apesar de não terem publicado fotos juntos e oficializado o romance, a beldade postou um vídeo fazendo carinho nos cabelos do comediante e também deixou escapar algumas falas dele no fundo de stories.



De acordo com a página Gossip do Dia, Luiza e Whindersson ficam desde o ano passado, mas só agora começaram a estabelecer um pouco mais de compromisso. A modelo estaria disposta a viver um amor com o artista, e teria se mudado do Espírito Santo para São Paulo para ficar mais perto dele. Porém, ele estaria 'on e roteando' e não pretende se aposentar da vida de solteiro tão cedo.

Ainda de acordo com a Gossip, uma outra pessoa estava com ele Tailândia há poucos dias, e Luiza Semeão teria chegado para lhe fazer companhia assim que a moça voltou ao Brasil. A gata da vez teria sido a atriz Laura Maria, com quem o ex-marido de Luísa Sonza já teria trocado elogios e flertado publicamente nas redes sociais.

Eles não confirmaram que estavam juntos e, diferente da modelo, a atriz não deixou escapar nenhum flagra ao lado do youtuber. Porém, devido ao clima entre eles e o surgimento "misterioso" no mesmo país, em mesmos cenários, fez com que especulações e burburinhos corressem a solta no fim de janeiro deste ano.