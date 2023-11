Novo affair de Lexa é acusado de lesão corporal por agredir ex-esposa | A TARDE

Após um término conturbado com MC Guimê, a cantora Lexa apareceu de mãos dadas com o novo affair, Ricardo Nunes, no ensaio de uma Escola de Samba, no sábado, 21. O ator responde, no Ministério Público, por agressão e injúria, após ter violentado fisicamente Aline Kryktine, ex-mulher e mãe de sua filha, Cecília, de 8 anos, e a ofendido com xingamentos como “vagabunda”.

Em depoimento à Polícia Civil, o artista confessou ter batido na moça, com a justificativa de que havia tentado se defender das agressões. O caso tramitou na Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Jacarepaguá, do Rio de Janeiro, em 2020, onde a vítima registrou um boletim de ocorrência e realizou exame de corpo de delito.

Após a conclusão do inquérito, o caso foi encaminhado para o MP carioca. Caso seja condenado, a pena pode ser de até 3 anos de reclusão.

A assessoria, no entanto, alega que o artista foi absolvido da decisão, em novembro de 2021.

Ricardo Vianna tem 31 anos e ficou nacionalmente conhecido por ter integrado o elenco de ‘Malhação: Pro Dia Nascer Feliz’, em 2016, onde interpretou o jogador de vôlei Giovane. Ele também atuou em ‘Tempo de Amar’, ‘Verão 90’ e ‘Travessia’.

Após ter sido flagrada com Vianna, Lexa teria confidenciado: “Não sei se estou mais solteira”. Ela e MC Guimê se separaram há um mês atrás. Vale lembrar que o funkeiro também já teve problemas com a justiça, sendo indiciado por importunação sexual após assediar a mexicana Dania Mendez, durante uma festa dentro da casa do Big Brother Brasil (BBB).