Novo namorado de Shakira é ex-BBB e galã da Netflix | A TARDE

Segundo o jornal Daily Mail, Shakira está namorando o ator Lucien Laviscount. A colombiana teria se apaixonado pelo britânico durante as gravações do videoclipe "Punteria", no qual ambos protagonizam cenas ardentes.

Dias após o lançamento do clipe, os dois foram vistos jantando juntos num restaurante italiano em Nova York.

Quem é Lucien Laviscount?

O ator, de 31 anos, nasceu em Burnley, no condado de Lancashire, na Inglaterra. Aos 19 anos, ele participou do reality "Celebrity Big Brother", uma espécie de Big Brother Brasil, no qual terminou em 5º lugar. Na ocasião, Lucien causou no programa ao se envolver com duas participantes, Kerry Katona e Amy Childs.

Shakira e Lucien em "Punteria" | Foto: Reprodução | Instagram

Laviscount ficou famoso ao dar vida a Alfie, um galã da série "Emily in Paris", da Netflix. Conforme o Daily Mail em janeiro do ano passado, ele chamou a atenção da produtora Barbara Broccoli, que tem os direitos da franquia de “007”, e entrou na lista de cotados para interpretar o agente secreto.

Antes de "Emily in Paris", Laviscount foi indicado, em 2018, ao prêmio de melhor ator coadjuvante no National Film Awards UK por seu papel em "Snatch". Em 2022, recebeu outra indicação, mas dessa vez, ao prêmio de melhor beijo, no MTV Movie & TV Awards, com Lily Collins, por Emily in Paris.