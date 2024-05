Nua, Inês Brasil se masturba em show na Bahia | A TARDE

Depois de um show na cidade de Luís Eduardo Magalhães, no Extremo Oeste da Bahia, a cantora carioca Inês Brasil se tornou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais. Isso porque ela ficou nua em cima do palco na apresentação, que aconteceu no último sábado, 4.

Inês foi uma das atrações da festa Censurada, realizada no espaço Território Lounge. Na ocasião, ela ficou completamente nua e se masturbou em cima do palco. Um vídeo que mostra o momento tem circulado nas redes sociais e os alguns internautas estão criticando a atitude da cantora.

“Estou aterrorizada com esses vídeos do show da Inês Brasil aqui em LEM”, escreveu uma internauta. Outra disse: “Nojo e vergonha alheia”. Mais uma comentou: “Inês Brasil no LEM deixou Madonna no chinelo”.

Veja algumas reações:

6 da manhã e eu acabei de ver a inês brasil pelada pic.twitter.com/5nl9fBJZDq — erick (@ERlQUl) May 7, 2024

meu Deus o vídeo da Inês Brasil pic.twitter.com/isgLKcj3DE — silva. (@itsleandrosilva) May 7, 2024

O vídeo da Inês Brasil meu pai 💀 pic.twitter.com/ZMB5zhO9Uy — 𝖣𝗂𝗇𝗁𝗈 (@Dinnhox) May 7, 2024

