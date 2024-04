Oh Polêmico confirma show em homenagem a Davi após música tocar no BBB | A TARDE

O vocalista da banda Oh Polêmico, Davison Nascimento, informou que irá dar uma festa em homenagem ao baiano Davi, na final do BBB 24. O anúncio foi feito pelo cantor nas redes sociais após Davi, Matheus, Alane e Isabelli dançarem na piscina ao som da banda Oh Polêmico.

O cantor Davison Nascimento comentou no vídeo postado no perfil oficial do BBB no instagram. Ele confirmou que fará 2 horas de show para o participante. “Tudo no meu @”, escreveu ele, dando a entender que vai pagar os custos da festa do próprio bolso.

O local e a data ainda não foram confirmados, mas a expectativa do público que interagiu na publicação é que a festa seja realizada no Campo da Pronaica, em Cajazeiras.