Oh Polêmico pode ficar fora do Carnaval após quebra de contrato | A TARDE

Prometendo um verão repleto de shows, com a A5 Produções, no Carnaval 2024, o cantor Oh Polêmico pode ter seus planos frustrados. Acontece que o artista quebrou o acordo com a empresa do jogador Talisca, que possui sua exclusividade. Sendo assim, as contratações feitas por meio da empresa A5, serão consideradas ilícitas. O Portal MASSA! teve acesso direto a essa informação pelo Dr. Estevam Macedo Lima, advogado da Nine Four Records. Ainda segundo o Portal, a equipe entrou em contato com A5 Produções para saber o posicionamento deles, mas não obtiveram retorno.

Anunciada no último domingo ,17, a saída do cantor Deivisson Nascimento, teria acontecido de uma forma repentina, sem que o “Polly” entrasse em contato com o jurídico da empresa para encerrar os vínculos e ficar livre para uma nova gerência. Nesse caso, se uma empresa privada, ou até mesmo o Governo e a Prefeitura desejarem contratá-lo dentro da lei, terá que ser por intermédio da empresa anterior a Nine Four, que pertence ao jogador Talisca.

“Tem que contratar o agente exclusivo do artista Oh Polêmico, que é a empresa Nine”, explicou Estevam.

Por causa da quebra de contrato, Oh Polêmico adquiriu multas altíssimas, além de estar devendo um valor milionário por ter recebido um adiantamento da empresa antes de sair.

“A empresa está aguardando as providências do artista com relação a devolução do adiantamento, bem como o pagamento das multas contratuais”, afirmou.

Segundo o advogado, a única solução para o Polly puxar um trio em fevereiro do ano que vem é “se ele chegar a um acordo com a empresa e fizer o distrato”.