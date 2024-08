Organizador de 'vaquinha' se pronuncia sobre doação fake de Nego Di

- Foto: Reprodução | Globoplay

O humorista Badin, conhecido como 'o colono', se pronunciou em suas redes sociais sobre a doação fake de R$ 1 milhão de Nego Di ao Rio Grande do Sul.

Segundo investigações, o ex-BBB, preso suspeito de fraude, teria feito transferência de R$ 100 e editado o comprovante para fingir ter doado 10 mil vezes mais.

"Durante as enchentes, ele ajudou muito na divulgação e teve um dia que ele me chamou e falou: 'Cara, quero doar R$ 1 milhão para a Vakinha'. Eu falei: 'Maravilhoso, perfeito". Meu deus, por que eu vou negar uma doação? Falei: 'Cara, mete bala'", contou Badin, que seguiu.

"Ele falou que a doação ia entrar em partes, ele me mandou o comprovante, eu postei e agradeci porque fiquei feliz. Galera, em alguns dias foram mais de R$ 10 milhões na vaquinha, eu não tinha como ficar acompanhando se o que ele havia falado que seria feito entrou ou não", seguiu o humorista.

Ele afirmou ainda que o dinheiro foi administrado pela plataforma e não tinha como saber se a doação dele foi real.

"Eu não estou aqui para falar mal de ninguém, tá? Durante as enchentes, o papel dele foi muito importante, ele ajudou muita gente, ele fez muita coisa, ele ajudou a divulgar a vaquinha. Foi essa a conversa que eu tive com ele. Sobre as saídas do dinheiro e os repasses, tem uma planilha que está sendo atualizada pelo Instituto Vakinha", completou.