Osbournes cancelam presença em evento por problemas de saúde de Ozzy

A família do cantor Ozzy Osbourne, astro do rock mundial, cancelou a presença no Mad Monster Party, que vai acontecer em duas semanas, em Phoenix, estado do Arizona, nos Estados Unidos. Sharon Osbourne, esposa e empresário do músico, divulgou um vídeo em que explica que, por causa de problemas de saúde com Ozzy, ele foi aconselhado a não viajar.



De acordo com reportagem do periódico The Sun, a família seria atração de um “meet and greet” no evento, que estava sendo vendido por U$666 (cerca de R$ 3.664). Segundo Sharon, todos que compraram o pacote serão reembolsados integralmente.

“Infelizmente, a família Osbourne tem que cancelar nossa presença no Mad Monster Party, em Phoenix, porque Ozzy está impossibilitado de viajar. No entanto, Jack estará lá representando os Osbournes. Todo mundo que comprou o ‘pacote Osbourne’, é claro, será reembolsado integralmente. Nós gostaríamos de agradecer por seu apoio constante a Ozzy - significa muito para ele, vocês não fazem ideia. Tudo que posso fazer é me desculpar por não estarmos lá e me desculpar do fundo do coração às pessoas que decepcionamos. Então, Deus os abençoe. Muito obrigada”, disse Sharon.

Ozzy foi diagnosticado com Mal de Parkinson em 2019 e tornou o diagnóstico público no ano seguinte. Além de dificuldades na mobilidade, a condição o faz sofrer de dores nos nervos, depressão e coágulos no sangue.



No ano passado, o cantor passou pela última de uma série de cirurgias, depois de ter sofrido uma queda no banheiro em 2019 deslocar hastes de metal implantadas nas costas após um acidente de moto em 2003.