Pabllo Vittar quebra o silêncio sobre romance com 'O Kannalha'

A cantora Pabllo Vittar quebrou o silêncio sobre os rumores de romance com o cantor baiano Danrlei Orrico, mais conhecido como "O Kannalha". A dona do hit "Corpo Sensual", esclareceu que não há nenhum envolvimento romântico com o cantor de pagode e afirmou que a única relação entre eles é de amizade.

Por meio da assessoria de imprensa, a cantora Pabllo Vittar desmentiu a "ex-namorada de O Kannalha", a fisioterapeuta e influencer Quele Souza, que de ela teria sido o motivo da separação do casal após um suposto envolvimento romântico entre os dois. "Não procede. Eles são apenas amigos", informou a assessoria de imprensa da artista ao site da revista Quem.

Na tarde de quinta-feira, 10, a influencer Quele Souza afirmou que "O Kannalha", estaria vivendo um romance com Pabllo Vittar. Segundo a jovem, ela desconfiou do envolvimento entre os dois e foi tirar a história a limpo, mas o Kannalha teria pedido para ela entender a situação, pois seria bom para a carreira dele. “Não tenho nada contra, mas eu sabia já. Ele ainda queria que eu aceitasse isso”, contou ela.

Segundo Quele, o cantor teria traído ela com a Pabllo Vittar. “Era a maior falta de respeito eles dois”, disparou. A fisioterapeuta ainda acusou o ex-namorado de ser um verdadeiro canalha e ter tratado ela mal, além de querer se aproveitar da fama da artista.

A empresária também deu detalhes sobre o momento do término, afirmando que o Kannalha havia mudado de forma inesperada. “É difícil você ouvir em uma semana que te ama que quer viver o resto da vida com você e na outra semana já fala que quer focar só no trabalho, que quer ficar sozinho, que não quer compromisso”, completou a gata.

Ao que parece, o Kannalha está levando a sua música ‘Calado Vence’ muito a sério e decidiu não se pronunciar sobre o assunto. Enquanto Quele compartilhava o término, o cantor gravava um stories no Instagram falando sobre a sua rotina de trabalho.

"Glória a Deus pelo dia de hoje, reunião concluída, gravação. Me alimentei bem, fiz o bem, encontrei pessoas boas. E o melhor de tudo sair de casa bem e chegar em casa bem já é mais um motivo de agradecer a Deus. Então foi mais um dia que deu tudo certo”, disse.