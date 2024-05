Pai de Davi passa mal e é hospitalizado às pressas | A TARDE

O pai de Davi passou mal e foi hospitalizado às pressas após o fim do reality show, de acordo com o jornalista Luiz Bacci. Não há informação sobre quando ocorreu a situação e em qual unidade de saúde ele foi internado.

De acordo o apresentador do Cidade Alerta, da RecordTV, o pai do campeão do BBB 24 passou mal após acompanhar as polêmicas envolvendo o nome do filho. Demerval Brito teria sido levado ao hospital de ambulância após uma crise provocada por estresse e pressão alta.

Por fim, Luiz Bacci declarou que o patriarca da família Brito presenciou uma briga entre Davi e Mani. No episódio, que teria acontecido após o final do programa, Demerval teria desaprovado a atitude do filho.

Em contato com o Portal A TARDE, a assessoria de Davi confirmou que o pai dele precisou de um atendimento de emergência, mas que já se encontra na casa de Mani, onde está morando.