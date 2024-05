Pai de Davi teria ido morar com Mani, após barraco do filho | A TARDE

Pai do ex-BBB Davi Brito, Demerval de Brito teria presenciado uma briga entre o filho e Mani Rego e reprovou a atitude do campeão do reality show.

Segundo o colunista Leo Dias, Demerval teria considerado que o filho humilhou a então namorada após o fim do programa.

Ainda segundo o colunista, ele assistiu Davi acusando Mani de usar sua imagem para se promover e teria dito que ela "nunca gostou de ser filmada" e "não iria ganhar fama a suas custas".



Com a confusão, Demerval estaria morando em uma casa alugada por Mani. Segundo a colunista Fábia Oliveira, ele trabalhava em um mercado atacadista em Cajazeiras, mas pediu demissão com medo de que o filho fosse o ganhador do reality e que alguém quisesse cobrar algo dele.

Com a demissão, ele deixou também a casa onde morava, em uma região onde havia um forte tráfico próximo.

O Portal A Tarde contatou a equipe de Mani Rego e aguarda posicionamento sobre o assunto.