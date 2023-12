Pais de Larissa Manoela teriam buscado Mãe de Santo para separar casal | A TARDE

O término de Larissa Manoela com seus pais, Silvana Taques e Gilberto Elias, continua gerando repercussões, incluindo desentendimentos relacionados ao dinheiro e ao namoro da atriz com Luiz André Frambach.

Segundo a colunista Fábia Oliveira, os pais da atriz buscaram uma Mãe de Santo para realizar um "trabalho" visando a separação do casal. Contudo, foram surpreendidos quando a vidente afirmou ver amor entre os dois, e se recusou a realizar qualquer ação prejudicial.

A Mãe de Santo visitou a casa dos pais de Larissa após ser procurada por eles, abordando a preocupação da mãe com uma garrafa usada no pedido de namoro. A vidente declarou que só via amor entre o casal e recusou-se a praticar bruxaria, ressaltando que seu trabalho é voltado para o bem.

Uma mensagem enviada pela filha da Mãe de Santo, Raquel Oliveira, ao pai de Larissa revela a intenção benevolente da visita. Raquel menciona que a mãe queria ver a família unida e ressalta que não compactuam com bruxaria, apenas promovem boas energias.

Prints mostram que Gilberto Elias realizou transferências bancárias para a Mãe de Santo em diferentes valores. Em meio a esses episódios, Silvana Taques já havia sido denunciada por racismo religioso, referindo-se à família de André Luiz Frambach como "macumbeira". Em uma das mensagens, o pai menciona que a filha já havia saído de casa.

