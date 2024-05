Paquitas tinham que ficar nuas na casa de Marlene Mattos, diz Paganote | A TARDE

Revelações sobre os bastidores do “Xou da Xuxa” continuam chocando o público, mesmo após vários anos da data de encerramento do programa. Depois das acusações da própria Xuxa Meneghel sobre o suposto comportamento abusivo e até racista da produtora Marlene Mattos, a ex-paquita Cátia Paganote abriu o bico em rede nacional e falou sobre um tipo de inspeção profunda feita por Marlene com as paquitas.

Confinada no reality show ‘A Grande Conquista’, da Record TV, Cátia contou que Marlene Mattos obrigava as jovens moças loiras a ficarem nuas na casa dela, alegando que era para verificar se elas haviam engordado. Até o momento, a ex-produtora da Rainha dos Baixinhos não se pronunciou sobre o assunto.

“Uma vez, todo mundo dormindo em casa, meia-noite, uma hora da manhã, Marlene ligou para a casa de cada uma, mandou todo mundo ir para a casa dela: reunião aqui agora. Uma morava lá em [Duque de] Caxias. Ela morava na Lagoa. Chegando lá, ela falou: ‘agora fica todo mundo pelada que eu quero ver quem está gorda’”, disse a ex-paquita.

A ex-assistente de palco de Xuxa ainda relatou que ela e as colegas eram menores de idade na época em que a situação teria acontecido, o que teria deixado todas as garotas desconfortáveis. “Eu tinha 12 anos de idade", relembrou.

Cátia Paganote falou sobre a época em que trabalhava ao lado da Rainha dos Baixinho | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Porém, não é a primeira vez que Cátia Paganote fala sobre a época em que trabalhava ao lado da Rainha dos Baixinhos. Recentemente, ela disse em entrevista ao BestCast que perdeu o contato com todas as paquitas, até com as mais próximas, negando ter qualquer tipo de amizade ou cumplicidade com alguma delas.



“Se fôssemos muito amigas, seríamos até hoje, mas nós não somos. Não falo mal de ninguém, mas não sou amiga de nenhuma delas. Não tenho cumplicidade com nenhuma. Nem com a Priscila [Couto] e a Ana Paula [Almeida], que fizeram shows comigo mais recentemente em várias festas sobre os anos 80. A gente sobe no palco e tem uma ligação maravilhosa. Só de se olhar a gente se entende, mas não troca ideia depois dali. A gente não se fala”, disparou.

O Portal MASSA! entrou em contato com Marlene Mattos para apurar a versão dela sobre as acusações feitas por Cátia Paganote, mas não obteve resposta até a publicação desta matéria.

