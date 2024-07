Participante de reality denuncia abuso sexual: "Esperava eu dormir"

Ingrid Santa, participante do "Casamento às Cegas 4" - Foto: Reprodução | Netflix

Nesta quarta-feira, 10, o relato de Ingrid Santa Rita sobre seu relacionamento com Leandro Marçal durante o reencontro do "Casamento às Cegas 4" foi bastante comentado nas redes sociais.

No episódio, Ingrid insinuou ter sido vítima de abuso sexual por parte de Leandro, com quem se casou no último episódio do reality show. Segundo sua afirmação, Leandro quis resolver seu problema de disfunção erétil sozinho por "ego" e tentou seguir o relacionamento de forma "suja".

Bastante emocionada, Ingrid disse: “No dia em que as minhas filhas me encontraram no chão tendo uma crise de pânico pedindo pelo amor de Deus para você não tocar no meu corpo, eu pedi para você não me tocar. Eu pedi mais de uma vez, Leandro, para você não me tocar e você não me respeitava. Você não me ouvia. Você queria resolver seu problema erétil com você. Era o teu ego. Eram suas mentiras. Porque você só queria manter aquele casamento da sua forma suja e imunda”, revelou a participante.

Logo após a fala da participante, ela e Leandro se retiraram do reencontro, e o assunto não foi mais abordado pelos apresentadores.

Críticas

Após o episódio ir ao ar, a plataforma de streaming recebeu muitas críticas. Internautas alegaram que a Netflix lidou mal com o desabafo de Ingrid.



“O mínimo era ele sair do programa algemado, direto para a delegacia, e ela com uma medida protetiva”, comentou um internauta, apontando o ato de Marçal como crime.

Uma internauta saiu em defesa da Netflix: “Não é certo o que ele fez! Mas entrar em um programa por pura carência e casar com quem nem conhece, ah gente pelo amor”, disse outra.

Houve quem não se sensibilizasse com o relato e criticasse Ingrid. “Muito teatro por fama e audiência. Crime se resolve na delegacia. Se não denunciou e foi para a televisão é porque a única intenção é ganhar biscoito!”, completou outra.