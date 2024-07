Participante de reality falha na hora H com ex-BBB Lumena; confira

Lumena no 'De Férias com o Ex: Diretoria' - Foto: Reprodução

A participação da baiana Lumena no 'De Férias com o Ex: Diretoria', exibido pela MTV, tem dado o que falar nas últimas semanas. Em novo trecho do programa, conhecido pelas diversas relações sexuais entre os participantes, ela foi para a cama de Cleber Zuffo, na esperança de transar, mas foi frustrada, já que o influenciador brochou.

"Falei: 'Po'. Olhei para baixo e falei: 'Moleque, me ajuda aí. Não faz isso comigo agora, não'", relatou Cléber. "Não tinha como. Falei, Lumeninha, tentamos, é isso. Vamos tentar outro dia se você quiser, mas agora não vai ter como", explicou ele.

O trecho, que viralizou nas redes sociais, mostra a psicóloga rindo e desistindo de transar com o participante após ele perder a ereção.



Lumena foi alvo de críticas por participar do reality show e por transar com homens depois de se declarar lésbica no BBB.

"Sobre a minha jornada no 'De férias com Ex', para quem está se perguntando: “Mas, a Lumena não era lésbica?” Respondendo a vocês: O que rola é que eu pego homem quando eu quero p**. E pego mulher quando eu quero gozar", declarou.

Outro fato criticado foi a questão da baiana ficar com muitas pessoas dentro do programa. No Instagram, Lumena desabafou sobre a situação: "Gente, de uma vez por todas, qual é a novidade em relação a subjetividade piranha? Eu tenho uma subjetividade piranha, eu tenho uma jornada piriguete, e eu tô vivendo isso da melhor maneira possível, porque eu estou em paz. Me deixem ser piriguete, me deixem ter esse reencontro, esse encontro com minha subjetividade piriguete. Eu sou piriguete, gente. Qual o problema em ser piriguete?".