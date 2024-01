Participante do 'Casamento às Cegas' processa Netflix por sofrimento | A TARDE

Renee Poche, que participou do reality 'Casamento às Cegas', da Netflix, acionou a justiça contra o streaming alegando ter sido mantida presa em um quarto de hotel e obrigada a ficar sozinha com o par no programa.

Ela considera a experiência traumática, pois, segundo ela, seu par, Carter Wall, é um homem viciado em drogas e com comportamento abusivo.

"Minha experiência em Casamento às Cegas foi traumática. Eu me sentia uma prisioneira e não tive recebi apoio nenhum quando falei para a equipe da Delirium que não me sentia segura", afirmou Renee à revista Variety.

"Eu tentei lidar com as emoções que senti durante um tempo e cheguei à conclusão de que precisava compartilhar o que aconteceu. Julguei que seria certo avisar outras pessoas sobre a verdade do que todos os meus colegas de elenco tiveram que suportar", seguiu.

Ela e Wall chegaram a ficar noivos e viajaram para o México com os outros casais formados. Entretanto, Poche encerrou seu relacionamento com Wall e fez alguns comentários públicos sobre seu pesadelo.

Devido os comentários, ela foi processada pela Delirium TV, produtora do programa, por violação de acordo de confidencialidade. A empresa pede US$ 4 milhões (cerca de R$ 20 milhões). Pela participação no programa, ela ganhou US$ 8 mil (cerca de R$ 40 mil).

Agora, ela resolveu revidar o processo com outro processo contra a Netflix e a Delirium para anular o contrato por inflição intencional de sofrimento emocional e violações de vários códigos trabalhistas e cívicos da Califórnia.

Segundo Bryan Freedman, um dos advogados da veterinária, afirmou que contratos de reality shows são, na realidade, ilegais.

"Eles são projetados para um propósito ilegal e são nulos por uma questão de lei. Temos centenas de clientes que estão prontos para fazer valer suas reivindicações".