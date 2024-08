Patati Patatá encontram personagens de meme histórico após 13 anos

- Foto: Reprodução | Band Bahia

Depois de 13 anos, a dupla Patati Patatá reencontrou alguns dos personagens do meme histórico que aconteceu em Salvador em 2011. Em dezembro daquele ano, a frase "Todo mundo pagou quinze reais, na hora Patati Patatá não apareceu", dita por dona Mariluci, viralizou após um falso show em Paripe, em Salvador, virar protesto na região.

Nesta segunda-feira, 22, os verdadeiros Patati Patatá estiveram em Paripe para reencontrar alguns dos envolvidos no episódio. O encontro ocorreu em uma escola pública do bairro, onde a dupla teve a oportunidade de interagir com as crianças e conhecer os personagens que caíram no golpe dos falsos palhaços em 2011. Dona Mariluci, que cunhou a famosa frase, esteve presente.

Dona Gerusa, outra figura marcante da reportagem original, também participou do reencontro. Em 2011, ela desmaiou de emoção ao descobrir o golpe. Ao se encontrar com os verdadeiros palhaços, dona Gerusa foi tomada pela emoção e comentou estar com a "mão gelada".

Júnior, à época uma criança, também compareceu para conhecer os verdadeiros Patati Patatá. Na época, ele expressou sua indignação dizendo: "Isso é uma injustiça rapaz, o Patati Patatá falso cobrando R$ 50 mil pra fazer [show] iludindo a cabeça das crianças".

O evento foi celebrado pelos alunos da escola e contou com a presença do apresentador Uziel Bueno. Ao final, Patatá afirmou: "Como diz a famosa frase: Patati Patatá não fariam uma palhaçada dessas".