Paula Fernandes realiza primeiro ensaio sensual; veja | A TARDE

A cantora Paula Fernandes utilizou as redes sociais para divulgar o seu primeiro ensaio sensual. Paula mostrou o resultado e fez um desabafo sobre se sentir mais madura e independente.

“Esse ensaio nasceu do meu desejo de poder ter uma lembrança de uma mulher que se empoderou, conseguiu lugar de destaque em um segmento que era dominado por homens e de ter alcançado muitos dos meus sonhos e desejos”, disse ela.

Ela continuou: “Hoje, depois de conquistar todos os meus sonhos, ter ganho 2x Grammys (além de várias indicações), de ter colocado mais de 20 músicas em novelas, ter tocado e feito dueto com os maiores artistas do Brasil e do mundo, sinto que essa etapa eu conclui. Sinto que conquistei o espaço que desejava, sem me expor, como eram as propostas que recebia. Ao mesmo tempo, me sinto muito mais madura, mais independente e mais segura”.

