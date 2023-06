Péricles se pronuncia após cantora se dizer humilhada em show

Péricles se pronunciou após a cantora Carol Pereira se dizer humilhada pelo cantor nas redes sociais. Segundo ela, o artista não permitiu a sua participação no show 'I Love Samba", realizado na última sexta-feira, 9.

"Mais uma vez, a gente que é peixe pequeno é humilhado". Na publicação, a cantora contou que sua participação havia sido garantida pela produção do evento. "Estava certo dessa participação acontecer, mas, simplesmente chegou na hora e o artista não quis", afirmou.

Em contrapartida, o cantor esclareceu que "nunca existiu qualquer solicitação" da produção do evento e nem da cantora "para que a apresentação dela se desse dentro do show do Péricles, como uma participação".



Segundo a nota, o artista foi surpreendido com um pedido do contratante para que Carol Pereira fizesse uma participação especial em seu show, entretanto, "não havia tempo hábil para viabilizar essa apresentação conjunta".

"Qualquer participação exige um contato prévio entre os artistas para definir a música que será apresentada. Exige também um ensaio para ajustar as vozes e para a banda se familiarizar com o que os artistas pretendem apresentar no palco", disse em nota.

Por fim, o artista ainda recebeu a cantora no camarim e ela teria entendido a situação.