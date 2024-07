Personal pivô da separação de Belo e Gracyanne faz procedimento íntimo

- Foto: Reprodução

O personal trainer Gilson de Oliveira, apontado como pivô da separação de Gracyanne Barbosa e Belo, foi submetido a um procedimento estético íntimo.

LEIA TAMBÉM

Relembre casais que se separaram em 2024



Segundo a colunista Fábia Oliveira, Gilson passou por uma harmonização peniana na sexta-feira, 5, em uma clínica estética.

O responsável pela harmonização, Dr. Gustavo Bredow, explicou que não se trata de cirurgia.

"É um procedimento para fins estéticos no qual é conhecido como harmonização íntima, ou seja, é uma aplicação de ácido hialurônico na região peniana, no qual conseguimos melhorar e deixar um pênis mais robusto, mais uniforme. Dando uma autoestima muito maior ao homem. É uma técnica rápida de se fazer em consultório, com uma anestesia local".

Segundo ele, o procedimento deixa o pênis mais volumoso e, ao término, o paciente já nota a diferença. O resultado final, no entanto, é em até 30 dias.