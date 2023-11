Pesquisa: cerca de 30% das mulheres sentem tesão em homens de calcinha | A TARDE

Site ainda descobriu que não pode ser qualquer calcinha na hora do sexo | Foto: Divulgação | Freepik

Um levantamento peculiar foi realizado sobre as preferências sexuais do público feminino. A plataforma de sexo e swing Sexlog apontou que cerca de 30% das mulheres sentem atração por homens usando calcinhas e 15% revelaram que realizam a prática com seus parceiros regularmente.

O levantamento traz ainda que 30% das mulheres têm o desejo de fazer sexo com homens usando lingeries femininas, embora ainda não conseguiram realizá-lo. Em contrapartida, cerca de 1% já tentou, mas não gostou, e outras 55% das entrevistadas nunca pensaram sobre o assunto ou não sentiram vontade.



Já em relação aos homens, 17% disseram já ter experimentado e gostado de usar lingerie feminina para transar, enquanto 10% têm vontade, mas não encontraram oportunidade. A minoria, 1%, usou, mas não gostou e a maioria, 71%, nunca experimentou nem tem curiosidade.

Para completar a pesquisa, o site ainda descobriu que não pode ser qualquer calcinha na hora do sexo. Isso porque nenhum dos entrevistados pensou em calcinha bege.