Pivô do divórcio, Antonella diz que Pyong Lee é gay: "Falou para mim" | A TARDE

Apontada como pivô do divórcio de Pyong Lee e Sammy Sampaio, a ex-BBB argentina Antonela Avellaneda usou suas redes sociais nesta sexta-feira, 23, para fazer acusações sobre Pyong.

Eles se conheceram durante a primeira temporada do reality 'Ilha Record', em 2021, quando se deitou na mesma cama da argentina, e se declarou para ela.

Três anos depois, ela afirmou que segue sendo ameaçada, insultada e difamada.

"Falam coisas que não vão conseguir provar em um tribunal. Vou abrir uma causa penal por difamação, danos morais e agravação do meu diagnóstico de ansiedade e depressão. Todas as mensagens vão ser legalmente tratadas e vão ter suas consequências segundo o código penal".

Em seguida, ela afirmou que o hipnólogo revelou para ela ser gay quando participaram do reality show.

"O Pyong Lee é gay e ele não saiu do closet. Ele mesmo falou para mim no reality. Desculpa, amigo, mas não aguento mais as pessoas me culparem pela tua separação. No Brasil, as pessoas vão te aceitar e amar do mesmo jeito, porque aqui não tem preconceito".

Ela seguiu, afirmando detalhes íntimos que teria tido com Pyong. "Cansei, porque eu realmente perdi muito mais do que você. Você pediu para eu enfiar meus dois dedos no teu c*. Então, se você não quer que eu continue falando mais detalhes, por favor, só peça perdão para o Brasil saber a verdade".

Em seguida, ela afirmou, em mensagem direcionada, que Pyong a enviou várias mensagens pedindo que ela não se pronunciasse.

"Não sou perfeita, mas você sabe que não sou culpada mesmo, porque você me mandou várias mensagens para eu não me pronunciar e eu sempre respeitei você, mas um país inteiro falando que eu sou a v***a, quando sempre fui casada, isso também acabou com a minha vida".

"Não preciso do perdão do Brasil, porque entendo e amo esse país, mas também sofro muito preconceito e agressão e seguro a onda sozinha. Pyong, por favor, faça a mesma coisa e me deixe em paz. Você acabou com a minha vida", completou.

Vale lembrar que em fevereiro, Pyong afirmou que ama 'fio terra'.

“Gosto, amo. Sou bem liberal na cama”, revelou ao ser entrevistado por Erika Schneider e Carla Prata no Podtrash. Em seguida, Pyong disse que vale tudo entre quatro paredes. “Comigo, sim. Tudo, tudo".