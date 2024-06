Pizane e Giovanna juntos? Veja os flagras que chocaram a web | A TARDE

O São João da Thay vem rendendo bastante entretenimento para os participantes da última edição do BBB. Desta vez, a web está indo ao delírio com o possível affair entre o baiano Lucas Pizane e a nutricionista Giovanna Lima. Os dois estão curtindo e foram flagrados juntinhos em alguns momentos.

Pizane está solteiro desde o fim de seu relacionamento com Beatriz Esquivel. Já Giovanna, desde seu romance com o MC Binn na casa mais vigiada, não assumiu relacionamento com ninguém.

O ex-BBB Marcus Vinícius publicou um vídeo por meio de suas redes sociais, simulando um possível romance. “Junta de novo! Aí, para a alegria do Twitter, porém é fake”, diz ele. Os pombinhos deram risada e debocharam dos comentários dos amigos.

Nas redes sociais, o romance é bastante comentado: “Esse homem deve ter a pegada. O bicho é gostoso”, diz uma internauta, elogiando o baiano. A ex de MC Bin também recebeu elogios: “Giovanna também é linda, que sejam felizes. Aceitar é o melhor a fazer.”

Por outro lado, há quem não esteja torcendo muito pelo relacionamento: “Não creio que largou daquela namorada maravilhosa”, completou uma internauta, citando Beatriz.

Publicações relacionadas