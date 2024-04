Pocah detona Mirella após suposta indireta para Sthe Matos | A TARDE

MC Mirella se envolveu em uma polêmica na internet na madrugada desta segunda-feira, 1º, depois de declarar que deseja que Giovanna Pitel seja eliminada do BBB 24 para “ver o que aconteceu com o casamento do teu amigo aqui fora”.

O que poderia ser um comentário comum sobre o reality foi apontado pelos internautas como uma indireta para a blogueira Sthe Matos, que passou por uma situação parecida com a da alagoana durante a Fazenda 13, quando trocou carícias em rede nacional com Dynho Alves, marido da funkeira.

Desde que fez a publicação, Mirella passou a receber comentários ofensivos, pois aceitou reatar o relacionamento com Dynho, mesmo após pedir o divórcio e dizer que não voltaria para ele. Sem papas na língua, a cantora e ex-BBB Pocah resolveu dar um esculacho na amiga por ter levantado esse assunto. “Oh, amiga! Às vezes tu pede, né, também”, escreveu.

Veja a publicação e o comentário de Pocah:

Relembre a treta entre Mirella e Sthe Matos

Durante o confinamento da Fazenda 13, em 2021, a blogueira baiana Sthe Matos e o dançarino Dynho Alves se aproximaram bastante dentro do jogo, alegando ter um sentimento de amizade, e a situação acabou pegando mal fora do reality show.

Sthe e Dynho em A Fazenda | Foto: Reprodução

Na época, Dynho era casado com a MC Mirella e Sthe Matos estava noiva do influencer e empresário Victor Igoh. A troca de carícias entre os dois na Fazenda fez com que os relacionamentos fossem encerrados antes mesmo deles serem eliminados do programa de TV.



Na época, Mirella pediu divórcio, expôs toda a situação na internet e jurou de pé junto que nunca voltaria para Dynho Alves. Já Victor Igoh, mais discreto, postou que o noivado havia chegado ao fim. O baiano cumpriu a promessa e seguiu a vida, já Mirella acabou pagando a língua e ficando com o funkeiro novamente. Hoje, eles continuam casados e são pais da pequena Serena.