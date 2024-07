Poliana Abritta é substituída às presas do Fantástico de hoje

Poliana Abritta - Foto: Divulgação

Poliana Abritta foi substituída do comando do Fantástico deste domingo (7). Segundo o portal Uol, o sogro da apresentadora morreu e ela pediu afastamento para ficar com o marido, o também jornalista Chico Walcacer.

Ela retornará no próximo domingo (14).

Na edição de hoje, Ana Paula Araújo será a apresentadora. No sábado (7), a jornalista publicou foto se preparando: 'Juntos nesse fim de semana. Espero todo mundo no Show da Vida".

Maju Coutinho também se afastou do Fantástico nesta semana para gravar uma série especial na África. A jornalista viajou na terça passada (2) para o continente africano, onde produzirá reportagens sobre as várias Áfricas que existem, longe dos estereótipos.

A série pretende mostrar uma África real, diversa, e irá abordar questões climáticas, políticas, tecnológicas, além do turismo e a história do continente. Maju volta à apresentação do programa no dia 21 de julho.