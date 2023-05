Pônei faz cocô no meio do niver de filha de Virgínia; assista

Um pônei se tornou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais após protagonizar um episódio "inusitado" na festa de aniversário de Maria Alice, a filha mais velha de Virgínia Fonseca e Zé Felipe, que completou 2 anos de idade na terça-feira, 30. O animal "largou o barro" no meio da festa, na frente de centenas de convidados.

Entenda

A filha de Virgínia Fonseca e Zé Felipe entrou no salão de festa de alto luxo com decoração em candy, montada no pônei. Enquanto o animal era guiado em direção à mesa do parabéns, realizou suas necessidades fisiológicas, para surpresa de todos.

Repercussão

Rapidamente, o vídeo da 'cagada' viralizou nas redes sociais, causando diversas reações. "O pônei cagando no meio da festa da filha da Virgínia, Jesus amado kkkkkk", declarou uma internauta. "Colocar um pônei na festa é brega, mas ele entrar na festa cagando tudo é inexplicável", disparou outra.

"O pônei simplesmente deu uma cagada no aniversário da Maria Alice", afirmou uma terceira. "O pônei deixando sua marca", brincou uma quarta pessoa.

null Reprodução / Redes Sociais