Post Malone presenteia fã com guitarra avaliada em 5 mil dólares

O cantor Post Malone presenteou uma fã-mirim com uma das suas guitarras favoritas, no último domingo, 1º de agosto, durante um show em Tampa, na Flórida. Segundo o artista, o instrumento está avaliado em 5 mil dólares.

"Você quer uma guitarra. É uma guitarra de 5 mil dólares, então você tem que me prometer, olhe para mim, que você toma conta dela. Isso é a nossa vida, sabe?", disse o cantor. “Você tem noção do que acabou de fazer?”, comentou uma pessoa que estava no momento.

Em seguida, o cantor subiu no palco para pegar a guitarra e entregou a menina. Os dois fizeram juramento de dedinho em meio a multidão.