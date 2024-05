"Preciso vencer meus sentimentos todos os dias", diz Belo após término | A TARDE

Após o término do casamento de 16 anos com Gracyanne Barbosa, Belo afirmou estar vivendo um momento difícil. A declaração foi dada durante o início da turnê de comemoração dos 30 anos do Soweto.

"Estou vivendo um momento difícil, uma exposição que machuca a gente, mas eu sei que vai passar, tudo passa. Hoje o palco é a minha cura, o amor que eu recebi nesse início de turnê me mostrou uma força que nem eu sabia que tinha", contou Belo à colunista Fábia Oliveira.

Na ocasião, o cantor lembrou que no fim do ano vai estrear o 'Navio do Belo': "Em dezembro eu faço o navio do Belo, num dos maiores navios que já chegaram no Brasil. Todos esses projetos mantém meu foco no trabalho”.

Ele finalizou contando que encontra na música o refúgio para canalizar os sentimentos que vem tendo nos últimos dias.

"Esse é meu momento, onde eu preciso vencer meus sentimentos todos os dias, usando como combustível pra isso o que sei fazer de melhor: cantar!".

Nesta semana, a notícia sobre o fim do casamento de Belo e Gracyanne veio à tona. Entretanto, o cantor e a musa fitness já não eram um casal há cerca de oito meses.