Presa, ex-panicat Ana Paula Leme diz que foi assediada por PM

Ana Paula Leme - Foto: Reprodução

Presa no último sábado, 20, ex-panicat Ana Paula Leme, admitiu ter resistido à prisão, mas alegou que se sentiu assediada sexualmente por um dos agentes que estava naquela ocorrência. Ela foi levada à delegacia após suspeita de desacato e embriaguez ao volante.

Em entrevista ao programa Domingo Espetacular, Ana Paula diz que no dia da prisão saiu de um salão de beleza e decidiu parar na loja de conveniências de um posto de gasolina, onde 'comeu um salgado e tomou duas cerveza'.

Funcionária da loja acionou a polícia após a famosa, supostamente, se recusar a pagar pelo consumido, o que ela nega. Quando os agentes chegaram, Ana Paula admite ter reagido à prisão. A ex-panicat também alega que foi agredida, além de ter sido assediada por um dos militares.

"Eu fui agredida moralmente, psicologicamente, mas acredito que fui agredida sexualmente porque ele começou a olhar o meu decote e a fazer brincadeiras, comentários que me deixaram constrangida".



Leme afirmou que um policial militar homem não poderia prendê-la, mas apenas uma mulher. "Eu fui agredida, quase cai, escorreguei. Você acha que um policial homem poderia me tocar? Está tudo errado, teria que ser uma policial mulher".

Polícia Militar de São Paulo rebateu acusações feitas por Ana Paula. A corporação afirma que os militares seguiram "os protocolos operacionais padrão e com total respeito à suspeita". Ainda, a PM-SP ressaltou que Leme "resistiu à condução para a delegacia e ainda chutou um dos agentes [por isso] os PMs precisaram contê-la".

PM destacou que laudo do IML constatou que Leme estava com hálito etílico no momento da prisão. A ex-panicat, entretanto, nega que estivesse embriagada e sugere que pode ter havido uma "armação". O inquérito foi concluído e enviado ao Ministério Público estadual, que dará prosseguimento ao caso.