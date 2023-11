Presidente da Câmara compra cavalo de R$200 mil no leilão de Safadão | A TARDE

O presidente da Câmara dos Deputado, Athur Lira (PP) arrematou o cavalo WS Príncipe Gunner, avaliado em R$ 200 mil. O lancei foi dado durante leilão de equinos em Garanhuns (PE) realizado pelo cantor de forró, Wesley Safadão.

Após a arrematação, Lira anunciou que vai realizar uma cavalgada no dia 2 de dezembro, no município de Pilar (AL), onde fica a propriedade Lira. A festa será comandada pelo cantor Wesley Safadão, e, na oportunidade devem ser distribuído R$ 200 mil em prêmios através do filho do político, Álvaro Lira, que é vaqueiro e competidor.

Em outubro, Lira promoveu um leilão de gado e faturou cerca de R$ 4,3 milhões. Na ocasião, estiveram presentes políticos, membros do Judiciário e empresários.