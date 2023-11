Preta Gil agradece divulgação da traição do ex: "falecido, traste" | A TARDE

Preta Gil voltou a comentar a traição que sofreu com o ex, Rodrigo Godoy. Ela afirmou que, caso o vídeo não tivesse sido divulgado, estaria sendo traída até hoje.

Preta frisou que estava em tratamento oncológico quando descobriu que estava sendo traída e foi exposta a vários sentimentos.

"Tem muitas mulheres que foram traídas, que tiveram histórias piores que a minha, a minha é drástica, eu considero drástica, porque você ser traída durante um tratamento oncológico e ser exposta do jeito que eu fui, as pessoas não tiveram o menor cuidado, elas viajaram juntas e foram flagradas", disse a cantora em participação no 'Altas Horas'.

Em seguida, ela agradeceu a divulgação do vídeo e teceu críticas a Godoy.

"Nunca imaginei que um dia eu ia agradecer ao Leo Dias, gente. Porque, se ele não tivesse postado o vídeo, talvez eu não tivesse o tal famigerado, falecido, traste… Como eu chamo ele, gente? Estrupício, cafajeste? Enfim, talvez ele tivesse comigo ainda casado, me enganado, me traindo, me manipulando".

Ela seguiu afirmando não ter vergonha de falar sobre o assunto, pois muitas mulheres vivem situações semelhantes.

"A gente tem que quebrar o silêncio, porque a gente não precisa estar em relacionamentos tóxicos e a gente tem que falar sobre isso porque acontece diariamente".

Preta agradeceu ao grupo de amigas que lhe deu apoio na ocasião.

"E quando eu passei por uma situação muito grave esse ano, elas têm um grupo de amigas, de rede de apoio, e falaram que 'alguém precisava chegar muito rápido porque a Preta vai receber uma notícia muito chocante, que vai deixar ela muito abalada'".