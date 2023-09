Preta Gil celebra retorno aos exercícios físicos: “Melhorar tudo”

A cantora Preta Gil utilizou as redes sociais nesta quarta-feira, 13, para compartilhar a alegria por retornar aos exercícios físicos após ficar internada para tratar um câncer no intestino. Ela já está fazendo fisioterapia em casa.

Através dos stories no Instagram, Preta publicou um vídeo em que aparece sentada em sua sala de estar. Com os cabelos presos, ela pegou pesado ao se exercitar com um elástico enquanto recebia orientações da profissional de saúde.

“Reabilitação em casa é muito importante!!! Exercício físico é fundamental para melhorar tudo!”, disse Pretta, que recebeu alta do hospital no último domingo, 10. Preta estava internada há 28 dias depois de passar por uma histerectomia total abdominal.

Em conversa com Leo Dias, a cantora revelou os próximos passos após a cirurgia: “Agora tem mais uma etapa. Tem mais uma cirurgia para reconstruir o intestino e colocar a ileostomia para dentro. Eu tenho uma bolsinha de ileostomia, que é quando faz a pinça, tirando o intestino delgado para fora com a bolsinha”, contou.